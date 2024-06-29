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Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı

Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı

AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede revizyon yapacağı iddialarının doğru çıkmadığını belirterek, "Dedikodu gazeteciliğine iktidar yanlısı kimi gazeteciler de soyundu… " dedi.

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Ankara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınıp alınmayacağına odaklanmışken, kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede geniş çaplı revizyon yapacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Koca ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da aralarında  olduğu bakanların da değişeceği, kararların bir bölümünün hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanacağı iddia edildi. 

Kabinede revizyon iddiaları bugün yayınlanan Resmi Gazete'de yer almazken, yapılan haberlere AK Parti 24. 25. ve 26. dönem milletvekili  Mehmet Metiner, tepki gösterdi.

"İktidar Yanlısı Kimi Gazeteciler Fos Çıktı!"

İktidar yanlısı kimi gazetecilerin takipçi artırmak ve dikkat çekmek için atmasyon haberler yapmaya başladığını belirterek, "AK Parti bu tür gazetecilerden veya ekran yüzlerinden beri durmadığı sürece, iletişim başkanlığı bu tür isimleri itibar katından indirmediği sürece çok yazık olacak…" ifadelerine yer verdi.

İşte Metiner'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

İktidar Yanlısı Kimi Gazeteciler Fos Çıktı! Dedikodu gazeteciliğine iktidar yanlısı kimi gazeteciler de soyundu… Kaç zamandır bir etkileşim uğruna veya takipçi sayısını arttırmak adına ve/ya da dikkat çekmek için atmasyon haberlerine onlar da girmeye başladı…

Güya bugün kabinede üç bakan gidecekti… Resmi gazeteye dikkat deyip durdular… O bakanların adlarını bile yazdılar… Ne oldu? Fos çıktı! Yarın-öbür gün bu değişim olsa bile artık söylediklerinin bir önemi yok. Çünkü bugün olacak dediler… Olmadı…

Benim gözümde gayrı o isimlerin bundan böyle diyeceklerinin hiç bir kıymeti harbiyesi yok… Çünkü bugünü işaret etmişlerdi…

Pek çok insan da ya Reis’e ya partiye ya da iktidara yakınlıklarını varsayarak “Diyorlarsa demek ki bir bildikleri var, demek ki doğru!” deyip bu haberi dolandırıp durdular…

Tutsaydı afralarından geçilmezdi… Şimdi muhtemelen yeni bir tarih vereceklerdir… Verecekleri o tarihte değişiklik olsa bile gayrı benim gözümde o isimlerinin sözlerinin bir kıymet hükmü yok…Çok yazık…

Bir de İsmail Saymaz gibileri dillerine dolayıp dururlar… Ötesi şimdilik kalsın… AK Parti bu tür gazetecilerden veya ekran yüzlerinden beri durmadığı sürece, iletişim başkanlığı bu tür isimleri itibar katından indirmediği sürece çok yazık olacak… Lafın tamamını da kendini akıllı sananlar anlasın gayrı…

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