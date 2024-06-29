İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk aday önde

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

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İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Oy dağılımına bakıldığında Tebriz milletvekili Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Pezeşkiyan: Evde Türkçe konuşuyorum

Pezeşkiyan, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde, ağırlıklı olarak Sünni Kürtlerin yaşadığı Mahabad’da doğdu. Adaylık sürecinde İran medyasına verdiği röportajda, “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” demişti. Pezeşkiyan’ın seçimi kazanması halinde ilk kez bir İran Türkü ülkenin cumhurbaşkanı olacak.

1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında orduda hekim olarak çalışan Pezeşkiyan, cephede görev aldı. 1994’te karısını ve çocuklarından birini trafik kazasında kaybeden İranlı siyasetçi, kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi.

Mesut Pezeşkiyan. Kalp doktoru olan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yönetiminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı.