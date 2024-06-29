BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  DÜNYA

Yemen'deki Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

Yemen'deki Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Akdeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduklarını duyurdu.

Abone ol

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, İsrail'in Hayfa limanına gitmekte olan Waler isimli petrol gemisini Akdeniz'de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını belirtti.

Söz konusu "operasyonun" Irak İslami Direnişi ile ortaklaşa gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, geminin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal ettiği için vurulduğunu dile getirdi.

Seri, söz konusu geminin maliki şirket ya da saldırı sonucu geminin hasar alıp almadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Seri ayrıca, Danimarka merkezli Maersk şirketine bağlı Johannes Maersk gemisine de Akdeniz'de seyir füzesiyle başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Husilerin sözcüsü, Maersk şirketinin, İsrail'i en çok destekleyen ve "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" en çok ihlal eden şirketlerden olduğu bilgisini paylaştı.

Loannis isimli geminin de Kızıldeniz'de insansız deniz aracıyla tam isabet vurulduğunu kaydeden Seri, geminin maliki şirketin ismini açıklamadı.

Seri, Amerikan gemisi Delonix'in ise Kızıldeniz'de balistik füzelerle vurulduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası
Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası
Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü yanıt veren Ulaşım A.Ş. özür diledi
Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü yanıt veren Ulaşım A.Ş. özür diledi
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı, 10 gün sürecek
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı, 10 gün sürecek
Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı
Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı
4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesinin görev yeri değişti
4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesinin görev yeri değişti
İran cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı Türk aday ilk turu önde tamamladı
İran cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı Türk aday ilk turu önde tamamladı
Trump'tan canlı yayında Biden ile 'düello'yu değerlendirdi
Trump'tan canlı yayında Biden ile 'düello'yu değerlendirdi
Elektrikli araç sahipleri bu bayramda çifte sevinç yaşadı
Elektrikli araç sahipleri bu bayramda çifte sevinç yaşadı
Papa Franciscus'tan Türkiye açıklaması: Tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim...
Papa Franciscus'tan Türkiye açıklaması: Tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim...
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de korkutan deprem!
İsrail güvenlik kabinesi fena karıştı: Sözünü geri al!
İsrail güvenlik kabinesi fena karıştı: Sözünü geri al!