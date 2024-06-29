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Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası

İSTANBUL Şişli'de arkadaşının evin misafir olan gelen yabancı uyruklu kişi çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Bilezikçi Sokak'taki bir evde yaşayan Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A'nın (48) evine Amarsanaa Buldaa (64) ve B.K. misafir olarak geldi.

Akşam yemeği yiyip alkol alan kişilerden Buldaa, Turbold Sartuul A'yı para verip alkol almaya gönderdi.

Evde kalan Buldaa'nın, Darkhiduren B.A'ya cinsel tacizde bulunmak için zorla yatak odasına götürdüğü öne sürüldü. Kadının direnmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada eve gelen ve durumu gören Turbold Sartuul A, evde bulunan bıçağı alarak Buldaa'yı bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine komşular, polisi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amarsanaa Buldaa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Turbold Sartuul A. ve Darkhiduren B.A'yı gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Amarsanaa Buldaa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Turbold Sartuul A. ve Darkhiduren B.A, "kasten öldürme" suçundan adliye sevk edildi.

Ev sahibi Hanifi Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde kavga sesiyle uyandıklarını söyleyerek, "Sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Olayın nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı." dedi.

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