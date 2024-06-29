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HABER /  EKONOMİ

Petrol Ofisi, 2023'te akaryakıt sektöründe liderliğini korudu

Petrol Ofisi, 2023'te akaryakıt sektöründe liderliğini korudu

Petrol Ofisi Grubu, yurt içi toplam akaryakıt satışında geçen yılı yüzde 21,85 pazar payı ile tamamlayarak sektördeki liderliğini sürdürdü.

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Şirketten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 'Petrol Piyasası 2023 Yılı Sektör Raporu'nu yayımladığı anımsatıldı.

Raporda yer alan verilere göre, 2023'te toplam yurt içi akaryakıt satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,01 artarak 31,8 milyon tona yükseldi.

Petrol Ofisi ise 2023'te 6,9 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,85'lik pazar payı ile sektördeki geleneksel liderliğini üst üste 14. yıla taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, 'Sektör olarak enerjinin erişilebilirliği, güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğe olan etkisi ekseninde şekillenen gündemde önemli sınavlardan geçiyoruz. Petrol Ofisi Grubu olarak deniz, hava ve karadaki teknolojik altyapı yatırımlarımızla ülkemizin enerji geçişindeki hedeflerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 14'üncü yılını kutladığımız liderliğimiz de bu çok kanallı ve kapsamlı yatırım anlayışımızın bir sonucu.' değerlendirmesinde bulundu.

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