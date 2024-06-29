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Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Acele edin depoları doldurun

Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Acele edin depoları doldurun

4 gün önce benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Araç sahiplerine kötü haber! Yeni zam kapıda...

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Brent petrol fiyatlarındaki artışla benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi. TGRT Haber'de yer alan habere göre zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.38 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.14 TL
Motorin litre fiyatı: 42.28 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

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