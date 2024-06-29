BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  GÜNCEL

Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı
Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu
Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu
Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı
 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
 Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Acele edin depoları doldurun
Benzin ve motorine yeni zam geliyor! Acele edin depoları doldurun
Petrol Ofisi, 2023'te akaryakıt sektöründe liderliğini korudu
Petrol Ofisi, 2023'te akaryakıt sektöründe liderliğini korudu
Yemen'deki Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk
Yemen'deki Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk
Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası
Şişli’de korkunç olay! Misafirlikte tecavüz girişimi iddiası
Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü yanıt veren Ulaşım A.Ş. özür diledi
Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımına küfürlü yanıt veren Ulaşım A.Ş. özür diledi
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı, 10 gün sürecek
İstanbullular dikkat! Trafiğe kapatıldı, 10 gün sürecek
Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı
Kabinede revizyon iddiası sonrası Mehmet Metiner'den iktidar yanlısı gazetecilere tepki: Fos çıktı