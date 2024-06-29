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Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haftanın kazandıran yatırım aracı bakın ne oldu

 Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kaybettirirken avro kazandırdı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.486,70, en yüksek 10.824,21 puanı gördü.

 Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,16 ile Şekerbank oldu.

Şekerbank’ı, yüzde 11,66 ile Anadolu Efes, yüzde 8,79 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,93 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,04 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 10,38 ile Kaleseramik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 575 milyar 141 milyon lirayla Koç Holding, 472 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 426 milyar 75 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,24 azalışla 2.452 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,67 kayıpla 16 bin 200 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 azalışla 32,8170 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,02 yükselişle 35,1220 lira oldu.

Geçen hafta 41,5390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,16 azalarak 41,4710 liraya düştü.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72 düşüşle 36,4840 liradan alıcı buldu.

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