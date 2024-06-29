D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı

Orka Holding'in yurt dışında hızla büyüyen markalarından D'S damat, Romanya'daki 10. mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Romanya'ya giriş yapmasından bu yana ülkede en çok bilinen yabancı erkek giyim markası olan D'S damat, yeni mağazasını başkent Bükreş'te Fashion House Pallady alışveriş merkezinde açtı.

200 metrekare alanda yer alan mağazada, D'S damat'ın 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonundan çeşitli kategorilerde ürünleri yer alıyor.

D'S damat'ın Bükreş başta olmak üzere farklı kentlerdeki diğer mağazaları Afi Cotroceni, Palas lasi, Plaza Mall, Iulius Cluj, Vitan, Iulius Timisoara, Parklake, Fashion House Militari ve Fashion House Pallady alışveriş merkezlerinde bulunuyor.