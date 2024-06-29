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Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!

 Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçiye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.

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Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yemek yedikten sonra bazı işçiler rahatsızlandı.

Karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleri bulunan 34 işçi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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