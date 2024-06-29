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Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması

Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan CHP lideri Özel, çok konuşulan ceketi hakkında "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ekose ceketi CHP lideri Özgür Özel de giymişti.

 Özel'in ceketi son olarak, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ikinci kez görüşmesinde giydiği görüşmüştü.  

"Bir kere de biz giyelim" 

Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Gündem olan ceketi hakkında konuşan Özel "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

Özel, "Ceketi alalı 15-20 gün olmuştu. O kadar kareli değil. Ayşe Ateş ile fotoğrafı çektirdikten sonra özel kalemim, 'Ceket böyle çıkmış, sorun olur mu' diye sordu. Bir kere de biz giyelim dedim. Mahsur görmedik. 3 gün boyunca CHP Genel Başkanı'nın üzerindeki winner ceketinin konuşulması üzmedi beni" diye konuştu.

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