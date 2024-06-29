BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  DÜNYA

Arap Birliği'nden çok önemli Hizbullah kararı

Arap Birliği'nden çok önemli Hizbullah kararı

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Arap Birliği'nin "artık Lübnan'daki Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını" bildirdi.

Abone ol

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, gerçekleştirdiği Beyrut ziyareti sonrasında Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'nin daha önceki kararlarında "Hizbullah'ın terörist olarak tanımlanması"na dikkati çeken Zeki, bu kararlara istinaden Hizbullah ile iletişimin kesildiğini hatırlattı.

"Arap Birliği'ne üye ülkelerin Hizbullah'a terör örgütü denmemesi konusunda" anlaştığını aktaran Zeki, yeni kararın Arap Birliği ile Hizbullah'ın iletişim kurmasının önünü açtığını belirtti.

Zeki, "Arap Birliği'nin artık Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını" kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 2 Mart'ta aldığı karar sonrasında Arap Birliği de 11 Mart 2016'da Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak sınıflandırmış ve "aşırılığı ve mezhepçiliği yaydığını" açıklamıştı.

Lübnan basınında dün yer alan haberlere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Beyrut'u ziyaretinde Hizbullah'a bağlı "Direnişe Sadakat" bloğunun lideri milletvekili Muhammed Raad ile görüştü. Görüşme Arap Birliği ile Hizbullah arasında 10 yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!
Avcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti
AK Parti’de değişim sürüyor! İki kritik gövden alma daha
AK Parti’de değişim sürüyor! İki kritik gövden alma daha
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP açıklaması: Partiyi yoran yüklerden kurtulmalıyız
Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması
Ekoseli ceketi gündem olmuştu! CHP lideri Özgür Özel'den 'kazanan ceket' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Suriye ile normalleşme açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Suriye ile normalleşme açıklaması
Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!
Yedikleri yemek sonrası hepsi aynı şikayetle hastanelere başvurdu!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak
Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"
Bakan İbrahim Yumaklı: "2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı"
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes Tyrique Jones ile yollarını ayırdı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı
D'S damat, Romanya'da 10. mağazasını açtı