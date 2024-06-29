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Fenerbahçe'ye iyi haber! Lazio aradan çekildi Mourinho çok istiyordu

Fenerbahçe'ye iyi haber! Lazio aradan çekildi Mourinho çok istiyordu

Fenerbahçe, Samardzic transferinde en avantajlı takım konumuna geçti. Lazio, teklifinin Udinese tarafından reddedilmesinin ardından transferden çekildi. Bonuslar dahil 20 milyon euro öneren Fenerbahçe'nin teklifini revize etmesi halinde transferin resmiye kazanacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor... akika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Udinese'nin orta saha oyuncusu Lazar Samardzic ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basını, müjdeyi sıcağı sıcağına duyurdu.

Lazio transferden çekildi

Il Gazzettino'da yer alan haberde İtalya Serie A kulübü Lazio'nun, Samardzic transferinden vazgeçtiği bildirildi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Lazio'nun geri adım atmasıyla Fenerbahçe hızlandı.

Lazio, Lazar Samardzic için geri adım atıyor gibi görünüyor çünkü Lotito, Udinese'nin Sırp millî oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Pazartesi somut netice çıkabilir

Türk kulübü, Udinese'ye Samardzic için bonuslar dahil 20 milyon resmî bir teklif bırakmış görünüyor. Bu transferde önümüzdeki haftanın başında somut gelişmeler olacak."

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