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Otomobilinde silahla öldürülmüş halde bulunmuştu! Kan donduran itiraf

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobilinde silahla öldürülmüş halde bulunmuştu! Kan donduran itiraf

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilinde silahla öldürülmüş halde bulunan kişinin karısı ile arkadaşı yakalandı.

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B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan ekipler, H.Ç'yi boş arazideki otomobilinde silahla başından vurulmuş halde buldu.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etti.

Bunun üzerine B.Z.Ç. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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