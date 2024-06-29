BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  DÜNYA

ABD'den savaş mesajı! Kritik bölgeye ilk sevkiyat yapıldı!

ABD'den savaş mesajı! Kritik bölgeye ilk sevkiyat yapıldı!

ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde stratejik konumdaki Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi.

Abone ol

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği bildirildi.

'EN ÖNEMLİ TESİS OLACAK'

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

UKRAYNA SINIRINA 400 KM UZAKLIKTA! GELECEK YIL FAALİYETE GEÇECEK

Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması: Takımda kalacak mı?
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması: Takımda kalacak mı?
MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
3 ülke arasındaki toplantı sonrası Fidan'dan mesaj: Hazırız!
3 ülke arasındaki toplantı sonrası Fidan'dan mesaj: Hazırız!
Otomobilinde silahla öldürülmüş halde bulunmuştu! Kan donduran itiraf
Otomobilinde silahla öldürülmüş halde bulunmuştu! Kan donduran itiraf
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı
Fenerbahçe'ye iyi haber! Lazio aradan çekildi Mourinho çok istiyordu
Fenerbahçe'ye iyi haber! Lazio aradan çekildi Mourinho çok istiyordu
ORC'nin asgari ücret anketinde çarpıcı sonuçlar
ORC'nin asgari ücret anketinde çarpıcı sonuçlar
Opel'in kompakt van sınıfındaki modeli Zafira 25 yaşında
Opel'in kompakt van sınıfındaki modeli Zafira 25 yaşında
Arap Birliği'nden çok önemli Hizbullah kararı
Arap Birliği'nden çok önemli Hizbullah kararı
Avcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!
Avcılar'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı!
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti