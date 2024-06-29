Nepal'de heyelan faciası! En az 9 kişi öldü!

Nepal'in Lumbini bölgesinde meydana gelen heyelanlarda, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

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Nepal Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetimi Kurumu, Gulmi ve Syangja ilçelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, 5'i aynı aileden en az 9 kişinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ayrıca yetkililer, iki ilçede heyelan nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü ve yolların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA DA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nepal'i 26 Haziran'da etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.