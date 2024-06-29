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Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı

Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına müdahale için 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

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Türkiye alevlerle mücadele ediyor. İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçelerinde, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangını çıktı.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

3 ildeki orman yangınlarını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

İzmir Selçuk'ta çıkan yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı ve Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in 5 ilçesinde çıkan yangınlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

972 personel görev yapıyor

Bakan Yumaklı, X hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına müdahale için 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personelin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

"Yangınlarla mücadelemiz sürüyor"

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor.
Aydın Valisi Canbolat: Yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz

İzmir’in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "Tüm ekiplerimizle bölgedeyiz ve yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz" dedi.

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