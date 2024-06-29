Almanya'da skandal! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

GÖSTERİCİLER FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİN DESTEKÇİSİ SERT MÜDAHALEYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.