BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  DÜNYA

Filistin'den BM'ye Gazze çağrısı! Derhal harekete geçin

Filistin'den BM'ye Gazze çağrısı! Derhal harekete geçin

Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Gazze'de ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçmeye çağırdı. Mansur, Gazze'de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna işaret etti.

Abone ol

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e mektup gönderdi.

"ACİLEN HAREKETE GEÇİN!"

Mansur söz konusu mektupta, BMGK'dan, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istedi.

"İşgalci güç İsrail, Gazze'de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor ve amansızca zulüm işliyor. Bu da daha fazla sivil ölümlerine ve yıkıma neden oluyor." ifadesini kullanan Mansur, BMGK'nın yaklaşık 3 hafta önce aldığı 2735 sayılı karardan (Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar) bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekti.

20 BİNİ AŞKIN ÇOCUK KAYIP!

Mansur, Gazze'de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna, bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığına işaret etti.

Mektubunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de değinen Mansur, "İsrail, kent, kasaba, köy ve mülteci kamplarına saldırılarını, gözaltıları, çocuklar da dahil olmak üzere sivillere işkence etmeyi sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 136'sı çocuk olmak üzere 553 Filistinli hayatını kaybetti. Gaspçı İsrailliler, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını, mülklerini yağmalama ve kundaklamayı, Filistinli aileleri evsiz bırakmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki soykırıma devam etme vaadi verdiğini, İsrail ordusunun da etnik temizlik, kan dökme, aç ve sakat bırakmaya devam ettiğini hatırlatan Mansur, uluslararası topluma, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan bu menfur, yasa dışı ve ahlak dışı duruma son verilmesi ve Filistin halkına yönelik büyük adaletsizliğe son verilmesi için" derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı
Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı
İtalya'yı yenen İsviçre çeyrek finale kaldı
İtalya'yı yenen İsviçre çeyrek finale kaldı
Depremden sağ kurtuldu, LGS'de birinci oldu
Depremden sağ kurtuldu, LGS'de birinci oldu
Nepal'de heyelan faciası! En az 9 kişi öldü!
Nepal'de heyelan faciası! En az 9 kişi öldü!
İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı
Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı
ABD'den savaş mesajı! Kritik bölgeye ilk sevkiyat yapıldı!
ABD'den savaş mesajı! Kritik bölgeye ilk sevkiyat yapıldı!
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması: Takımda kalacak mı?
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması: Takımda kalacak mı?
MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
3 ülke arasındaki toplantı sonrası Fidan'dan mesaj: Hazırız!
3 ülke arasındaki toplantı sonrası Fidan'dan mesaj: Hazırız!