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HABER /  POLİTİKA

Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Kula Belediye Başkanı CHP'li Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönmez'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı. Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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