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Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in Rusya tarafından serbest bırakılmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

"Büyük memnuniyetle karşılıyoruz" 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Kırım Platformu’nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021’de Kırım’da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal’in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu belirtildi.

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