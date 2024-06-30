MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "O iki isim, MHP'lilerin bile yaka silktiği adamlar" sözlerinden dolayı sert tepki gösterdi. Yönter "Özgür, kemerleri bağla, arkaya yaslan, çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan… Yakında…" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube yayınında, "O iki isim, MHP'lilerin bile yaka silktiği adamlar. Bu ikisini, ikisinden başka savunan yok. Bir de en son Devlet Bahçeli, geçen toplantıda savundu. Ben bunu söyleyince bir sürü MHP'li haber yolluyor, 'Hakikaten biz bunlardan yaka silktik' diyor" şeklinde konuştu.

Özel'e yanıt, "iki isim" diye bahsettiği MHP'lilerden biri olan İzzet Ulvi Yönter'den geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Yönter'in paylaşımındaki "Özgür, kemerleri bağla, arkaya yaslan, çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan… Yakında…" ifadeleri dikkat çekti.

"Siyasetin ayıp duvarı gibisin"

Yönter şu ifadeleri kullandı:

Özgür, eğer yaka silkenler varsa bundan sana ne? Şahsına haber gönderen ve memnuniyetini dile getiren işbirlikçiler varsa bundan bize ne? Özgür ayakkabı mağazasını aratmıyorsun, her numara sen de…Utanmaz yüzünle siyasetin ayıp duvarı gibisin, harcını karan karmış, temelini kazan kazmış…Özgür, sen bırak kliği falan da kaşarı izah et! malum sana kaşar diyen olmuştu! Sevgili Özgür, esasen muhatap alınıp da yeni yapım yüzüne bakılacak birisi değilsin…Ama siyaset işte…!

Sırada malum belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altılı masaya sunma fikrini Sayın Kılıçdaroğlu’na kimin ve nerede anlattığına geldi…Özgür kemerleri bağla, arkaya yaslan, çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan…Yakında…

"Hanımefendi size yirmilik çivi gibi çakmış"

Özgür, kaşar derken kast ettiğim buydu! Şu konuya bir açıklık getirsen diyorum, çünkü sana kıyamıyorum! Hanımefendi size yirmilik çivi gibi çakmış, ama neden? Cevabını beklerim Sevgili Özgür…

Yönter, Özgür Özel'in "Normalleşme en çok MHP ve içindeki o iki kişi ile temsil edilen bir odağı rahatsız etti" sözlerine ise şöyle cevap verdi:

Bu hırpani zırvaları bugün dillendiren kim olabilir? Özgür, gen Özgür, bir daha Özgür…MHP'de odak yoktur, ama çevreci sanıyorum omurgasısevimli odakları yakınen görür! Nasıl bir insansın Özgür? Sürpriz yumurtadan çıkmış gibisin…Mizah desem, karasını başına iliştirmek lazım…Senin normalleşmesi, Türkiye'nin anormalleşmesidir…Hançeri elinden bırak, yeterince parti içinde kullandın, ağlaya ağlaya Kemal Beye dahi ihanet ettin, velakin bize sökmez, biz bu oyunu bozarız sevgili Özgür, dümenden de olsa haydi bak kartı...