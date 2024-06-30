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EURO 2024'te günün programı

EURO 2024'te günün programı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu, bugün oynanacak 2 müsabakayla devam edecek.

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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı, dün TSİ 19.00'da oynanacak İsviçre-İtalya maçıyla başladı.

Günün diğer karşılaşmasında TSİ 22.00'da Almanya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Rakiplerini 2-0'lık skorlarla geçmeyi başaran İsviçre ve Almanya adlarını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

İki ülkenin çeyrek finaldeki rakipleri ise bugün oynanacak maçlar sonrasında belli olacak.

Günün ilk maçında İngiltere ile Slovakya TSİ 19.00'da İsviçre'nin rakibi olmak için karşılaşacak.

Diğer müsabakada ise TSİ 22.00'de İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maçı kazanan ülke Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak.

EURO 2024'te günün programı:

19.00 İngiltere - Slovakya

22.00 İspanya - Gürcistan

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