İran'dan İsrail'e uyarı: Yok edici bir savaş başlar!

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail, saldırılara karşılık olarak Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. İran, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. İsrail, Gazze genelinde de saldırılarını sürdürdü, can kayıpları oldu.

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Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i füzelerle hedef aldı. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurarak karşılık verdi. Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. Son olarak Hizbullah İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattı.



İsrail ordusu, bu saldırının ardından savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine ateş ettiğini duyurdu. Hizbullah askeri altyapısının vurulma anlarının görüntüleri paylaşıldı. Saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü açıklandı.



2 taraf arasında karşılık saldırılar sürerken İran'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. Tüm Direniş Cephelerinin katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu bildirildi.



İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülkenin kuzeyinde askerlerle bir araya geldi. Kuzeydeki askeri çatışmaya siyasi bir çözüm hazırlandığını söyledi. Ggallant "Savaş istemiyoruz ama buna hazırız." dedi.



İsrail, Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor Güneydeki Refah ve Han Yunus'un da aralarında olduğu bir çok kente, kara ve hava saldırıları düzenlendi. İsrail, Nusayrat ve Megazi Mülteci Kamplarına da saldırdı. Ölenler ve yaralananlar oldu.



Pentagon, Gazze’ye kurulan geçici limanın hava koşulları nedeniyle tekrar devre dışı kaldığını duyurdu. Limanın zarar görmemesi için sökülerek İsrail'in Aşdod Limanı'na alındığı açıklandı.



ABD'nin ise İsraille Hamas arasında ateşkese varılması amacıyla, daha önce sunulan ateşkes anlaşmasının bazı kısımları için yeni bir "ifade tarzı" önerdiği belirtildi.

ABD'nin Katar ve Mısır'lı arabuluculara, Hamas'a yeni öneriyi kabul ettirmeleri için baskı yaptığı öne sürüldü.