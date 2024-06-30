BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Abone ol

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan İsrail'e uyarı: Yok edici bir savaş başlar!
İran'dan İsrail'e uyarı: Yok edici bir savaş başlar!
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
EURO 2024'ün yıldızı Arda Güler: Ronaldo'yu geride bıraktı
EURO 2024'ün yıldızı Arda Güler: Ronaldo'yu geride bıraktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması
Yerlikaya: Düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz
Yerlikaya: Düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı
Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı
AK Parti'den cevap geldi! Yurt dışı harç pulunda zam erteleniyor mu?
AK Parti'den cevap geldi! Yurt dışı harç pulunda zam erteleniyor mu?
O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi!
O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi!
EURO 2024'te Almanya, Danimarka'yı yenerek çeyrek finale çıktı
EURO 2024'te Almanya, Danimarka'yı yenerek çeyrek finale çıktı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü!
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü!
Almanya - Danimarka maçına damga vuran olay! Sahayı terk ettiler
Almanya - Danimarka maçına damga vuran olay! Sahayı terk ettiler
Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Makam odasında dayak! CHP'li Başkan gözaltına alındı