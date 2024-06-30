Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısı düzenledi.

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Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporizhzhia Oblastı'ndaki Vilniansk kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Saldırı sonrası konutlar, marketler, kamu binaları, altyapı ve araçlar hasar gördü.

Zaporijya bölgesine düzenlenen saldırı ile ilgili Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko açıklama yaptı.

Klymenko, Rusya'nın korkunç bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirdi.