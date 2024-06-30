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Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı

Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 20-27 Haziran tarihleri arasında, 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi. Denetimler sonucu 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 20-27 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiği açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, hız ve emniyet kemeri konularında vatandaşları uyardığı paylaşımında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" ifadelerine yer verdi.

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