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Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi

Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Olay: Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

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