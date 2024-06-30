BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan Fügen Er (77), dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
EURO 2024'te günün programı
EURO 2024'te günün programı
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
İran'dan İsrail'e uyarı: Yok edici bir savaş başlar!
İran'dan İsrail'e uyarı: Yok edici bir savaş başlar!
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
EURO 2024'ün yıldızı Arda Güler: Ronaldo'yu geride bıraktı
EURO 2024'ün yıldızı Arda Güler: Ronaldo'yu geride bıraktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Neriman Celal açıklaması
Yerlikaya: Düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz
Yerlikaya: Düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz