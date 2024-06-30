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Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor

Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor

Konut kira zamlarında iki yıldır uygulanan yüzde 25 sınırı, yarın (1 Temmuz) itibarıyla sona eriyor. Temmuz ayı kira artış oranı, haziran enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Ev sahipleri, 12 aylık ortalama enflasyon oranına göre zam yapabilecek.

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Vatandaşın en büyük sorunlarından biri konut kiraları ve yıllık zam oranları. Daha önce tüketici enflasyonunun (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenen konut kira zamları, fahiş kira artışlarını engellemek amacıyla sabitlenmiş ve iki yıl boyunca yüzde 25 tavan zam sınırı uygulanmıştı.

Ancak, gayrimenkul değerlendirme platformu Endeksa’nın verilerine göre, bu sınırlandırmaya rağmen Türkiye genelindeki kira fiyatları nominal olarak yüzde 265 oranında arttı.

Yüzde 25 tavan zam sınırı yarın (1 Temmuz) sona eriyor. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden TÜFE belirleyici olacak. Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı. Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

Kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının kalkması, iki yılın ardından konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak. Kira artış oranlarının yeniden TÜFE'ye bağlanması, kiracı ve ev sahibi arasında yeni tartışmaların yaşanmasına neden olabilir.

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