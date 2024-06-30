BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  DÜNYA

Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi

ABD’nin New York eyaletinde kovalamaca sırasında güvenlik güçlerine sahte tabanca doğrultan 13 yaşında bir çocuğun, polis tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere yol açtı.

Abone ol

ABD basınındaki haberlere göre, New York eyaletinin Utica kentinde 28 Haziran'da akşam saatlerinde polis, bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında 2 çocuğu durdurdu. Emniyet yetkilileri, 13 yaşlarındaki 2 çocuğun bir gün önce aynı bölgede ve aynı saatlerde yaşanan silahlı soyguna karışan şüphelilerin eşkallerine uyduğunu belirtti.

Polis tarafından paylaşılan videoda, üst araması yapılacağı sırada 13 yaşındaki Nyah Mway'ın kaçmaya başladığı görüldü.

Utica Emniyet Müdürü Mark Williams, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, Mway'ın polislerden kaçarken onlara silah doğrulttuğunu söyledi.

Williams, polislerin çocuğu yakaladığı sırada yerde yaşanan boğuşmada bir polisin silahını ateşlediğini ve Mway'ın göğsünden vurulduğunu ifade etti.

Myanmar'da Karen azınlığına mensup olarak dünyaya gelen ve sonrasında ailesiyle ABD'ye göç eden Mway, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahın sahte olduğu incelemede anlaşıldı

Yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemeyeceği ortaya çıktı.

Öte yandan, Mway'ı göğsünden vuran polis memuru Patrick Husnay, çocuğun elindeki silahın gerçek olduğunu düşündüğünü savundu.

Mway'ın vurulması tepkilere sebep oldu

Mway'ın vurulması, Utica genelinde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı. Mway'ın kaldırıldığı hastaneye giden çok sayıda kişi de burada slogan atarak polise tepkisini gösterdi.

Yaklaşık 100 kişi, Utica'daki emniyet binasının önüne giderek burada gösteri düzenledi.

Soruşturma başlatılacak

Utica Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Öte yandan New York Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Acı bilançoyu Bakan Yumaklı açıkladı
Foto Galeri İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Acı bilançoyu Bakan Yumaklı açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Valilik açıkladı! 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Valilik açıkladı! 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı
Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı
Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor
Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor
AK Parti kulislerinden sızdı: "Revizyon Kabine öncesinde"
AK Parti kulislerinden sızdı: "Revizyon Kabine öncesinde"
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
EURO 2024'te günün programı
EURO 2024'te günün programı
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak