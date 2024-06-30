İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı! Acı bilançoyu Bakan Yumaklı açıkladı
İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların bugün kontrol altına alındığını duyururken gözaltına alınan kişiler olduğunu bildirdi. Yumaklı, acı bilançoyu da paylaştı. Öte yandan Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, havadan görüntülendi.
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı.
Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.
Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi. Çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.
Yangının ilerlediği Çamönü Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ormanlık alanın içinde yer alan hobi bahçelerine yapılan evler de boşaltıldı.