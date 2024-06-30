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Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı

Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, kız arkadaşıyla barışmak isteyen 26 yaşındaki Emir isimli Türk genci ortalığı birbirine kattı. Emir polis tarafından gözaltına alındıktan sonra her şeyi itiraf etti.

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, kendisiyle barışmayan kız arkadaşından intikam almak için önce gasp daha sonra online zorbalık yapan Türk vatandaşını konuşuyor... 

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, önceki gün yaşanan olay polise yapılan ihbarla ortaya çıktı. İhbarda Avrupalıya benzeyen ve vücut yapısı kaslı olarak tanımlanan yabancı bir kişinin gaspla suçlandığı belirtildi.

Bangkok'un ünlü AVM'lerinden IT Mall'da olduğu uyarısı yapılan adama müdahale eden polis, isminin Emir olduğu açıklanan 26 yaşındaki genci gözaltına aldı.

Kendisiyle barışmayan kız arkadaşına öfkelendiğini ve kıskançlık dolayısıyla genç kadının cep telefonunu çaldığını söyleyen Emir, hakaret ettiğini de itiraf etti. Göçmen polisi tarafından sorgulanan adam eski kız arkadaşıyla bir süredir barışmaya çalıştığını da söyledi.

Müstehcen fotoğraflarını paylaştı

Emir, Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında eskı kız arkadaşını gördüğünü ve telefonunu kapıp kaçtığını söylerken, ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti. 

14 kez ülkeye giriş- çıkış yapmış

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emir'in 14 kez Tayland'a giriş ve çıkış yaptığı da kayıtlara geçti. Polis Emir'i hırsızlık, korumalı bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim, korumalı bilgisayar verilerine izinsiz erişim ve kamuya açık olabilecek müstehcen bilgisayar verilerini yaymakla suçladı. 

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