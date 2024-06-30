BIST 10.648
DOLAR 32,75
EURO 35,09
ALTIN 2.450,33
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Temmuz ayında 3 ülkeye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Temmuz ayında 3 ülkeye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayında yoğun bir programı var. Erdoğan, çarşamba günü Kazakistan’a gidecek ardından Azerbaycan’da olacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz’da ise NATO Liderler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında yoğun bir diplomasi trafiği var. Yeni haftada Önce Kazakistan’a ardından da Azerbaycan’a gidecek. 9 Temmuz’da ise Amerika Birleşik Devletleri’nde olacak. Erdoğan’ın ilk durağı 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak.

Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.

Erdoğan, Kazakistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le baş başa bir görüşme yapması da planlanıyor.

O görüşmenin gündeminde; Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum olacak.

Erdoğan ve Putin’in Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG-PYD’nin sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.

Azerbaycan'a ziyaret

Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek.

6 Temmuz’da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.

Zirvede Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıklar masada olacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli gündem başlıklarından bir diğeri olacak.

NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayındaki en önemli ziyareti ise ABD’ye olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO liderler zirvesi için Washington’a gidecek.

Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya-Ukrayna ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları.

ÖNCEKİ HABERLER
Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi
Polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü! ABD'de tepkiler çığ gibi
Valilik açıkladı! 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Valilik açıkladı! 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı
Türk genç Tayland'da kız arkadaşına neler yaptı neler! Barışma isteği reddedildi, intikamını böyle aldı
Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor
Kirada yeniden TÜFE dönemi: Yüzde 25'lik sınır yarın sona eriyor
AK Parti kulislerinden sızdı: "Revizyon Kabine öncesinde"
AK Parti kulislerinden sızdı: "Revizyon Kabine öncesinde"
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Ölü ve yaralılar var
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Trafikte ceza yağmuru: Bir haftada 433 bin 207 araca işlem yapıldı
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki! "Çevirdiğin filmleri izlemeye hazırlan"
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
EURO 2024'te günün programı
EURO 2024'te günün programı