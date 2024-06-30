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Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor! Bankalar bildirimde bulundu

Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor! Bankalar bildirimde bulundu

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

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Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yeni döneme geçiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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