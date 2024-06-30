Yarından itibaren geçerli olacak: Kuyumculardan kesme altın hamlesi

Altın fiyatlarındaki artış, son zamanlarda hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarında gözle görülür bir artışa yol açarak, kuyumcuların yeni tedbirler almasına neden oldu. Kuyumcular 81 ilde artık bu altınları kabul etmeyecekler.

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Son aylarda altın fiyatlarındaki artış, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden olmuş durumda. Kuyumcular, bu durumu önlemek için yeni tedbirler almaya başladı. Özellikle kesme altın olarak bilinen belirli gramajı olmayan eski altın parçalarıyla yapılan dolandırıcılık vakaları önemli ölçüde artmış durumda. Bu nedenle kuyumcular, kesme altın satışını büyük oranda durdurma kararı aldı.

Altın, 2023 yılında yatırımcılara %80'e varan kazanç sağlayarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki belirsizlikler ve faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarının daha da yükselebileceği yorumlarına neden oluyor.

Kuyumcular, müşterilerini sahte altınlar konusunda bilgilendirerek ve denetimleri sıkılaştırarak dolandırıcılık vakalarını azaltmaya çalışıyor. Yatırımcılar için güvenli alışveriş yapabilmek ve altının saflığını kontrol etmek önem taşıyor.