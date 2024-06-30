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Aydın'da 11 yıldır aranan firari suçluyu jandarma yakaladı!

Aydın'da 11 yıldır aranan firari suçluyu jandarma yakaladı!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 12 farklı suç kaydı bulunan, 'hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik' suçundan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan 75 yaşındaki E.Y.A. isimli zanlı yakalandı.

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Aydın jandarması tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, tüm akrabaları vefat eden ve herhangi bir fotoğrafı bulunmayan, hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile 11 yıldır aranan şahıs İzmir'de kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince uzun yıllardır aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesinde 12 farklı suç kaydı bulunan, 'hüviyet cüzdanı, pasaport gibi belgelerde sahtecilik' suçundan hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan E.Y.A. (75) isimli şahsın yakalanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Tüm akrabaları vefat eden ve herhangi bir fotoğrafı bulunmaması sebebiyle araştırma çalışmaları derinleştirilen şahsın, İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi bölgesinde yaşadığı tespit edildi. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yakalanması amacıyla profile uyan şahıslar araştırılırken, şahıs sokakta yapılan kimlik kontrolünde yakalanarak Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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