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İzmir'de doğal gaz patlaması meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

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Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.

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