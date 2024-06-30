Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a olay sözler!

Sinan Oğan, tv100'deki programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve üç bakanlık teklif ettiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından bu iddiayı sert bir dille yalanlayarak, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" dedi.

Abone ol

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan ve ikinci tur öncesi Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın tv100'de ekrana gelen Kübra Par'la Farklı Açılar programında yaptığı açıklamalar siyasetin gündemine oturdu. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı teklifle ilgili "Bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 Bakanlık teklif etti. Ama ben 'Önceliğim bu değil' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Oğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İncinsende sözün düzünü diyeceğim"

İncinsende sözün düzünü diyeceğim... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

"Senin beklentin başkaymış"

Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın… Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı.

"Nedamet getir"

14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49,5 da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız ,o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat. Sözüm ona "milliyetçiymiş". Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka… Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim...