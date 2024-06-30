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Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" mesajı

Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" mesajı

Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, koruyucu ailelere teşekkür ederek, 10 binden fazla çocuğun koruyucu ailelerle olduğunu ve bu sayının artmasını dilediğini belirtti. Ayrıca, her çocuğun aile sıcaklığına kavuşmasını temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum."

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