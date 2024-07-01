Kayseri'yi karıştıran 'taciz' iddiası! Valilikten açıklama

Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki bir çocuğa taciz iddiasıyla bir Suriyeli şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, olayın titizlikle takip edildiğini ve vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki eylemlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti. Mahallede tepki gösteren vatandaşlara karşı polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Abone ol

Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.