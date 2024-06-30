İspanya, geriye düştüğü maçta Gürcistan'ı farklı geçti

EURO 2024 son 16 maçında İspanya, 1-0 geriye düştüğü maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.Abone ol
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'da sahneye 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo çıktı.
Gürcistan'ın golünü ise 18. dakikada Robin Le Normand (K.K.) kaydetti.
İspanya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Karşılaşma 5 Temmuz'da oynanacak.