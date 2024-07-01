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Sular durulmuyor! İYİ Parti'de kritik bir istifa daha

Sular durulmuyor! İYİ Parti'de kritik bir istifa daha

İYİ Parti'de, kuruculardan Koray Aydın'ın istifasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. İYİ Parti'nin Çankaya İlçe Başkanı olan Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı avukat Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Kozan, ayrılığını şu ifadelerle açıkladı:

"Cesurlar hareketinin adsız kahramanlarına, teşkilatıma, İl Başkanımıza, yürekli tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."

KORAY AYDIN İSTİFA ETMİŞTİ

"2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde en hafif tabirle “kendini tekrar eden” bir parti konumuna düştük, bir arpa boyu yol alamadık." diyen Aydın, "Bu süreçlerde gerek yetkili kurullarda gerekse de bizzat Kurucu Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e yaptığımız uyarılar ise kulak ardı edildi." ifadelerini kullanarak partisinden istifa etmişti. 

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