İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...

İYİ Parti Tarsus 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, eski ilçe başkanı ile partililer arasında arbede yaşandı.

Bir düğün salonunda yapılan ve mevcut başkan Gazi Elgün ile Özgür Türker'in yarıştığı kongrenin divan başkanlığını Vahdet Afşin Karacan yaptı.

Faaliyet raporlarının okunmasının ardından İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve adayların konuşma yaptığı kongrede daha sonra oylamaya geçildi.

Bu sırada partinin eski ilçe başkanı Danyal Mercan konuşmak için talepte bulunduğunu hatırlatarak, divan başkanı Karacan'dan söz istedi.

Mikrofonu alamayan ve daha sonra kürsüye yönelen Mercan, "Lütfen konuşacağım" diyerek elini kürsüye vurdu. Bir partilinin de Mercan'ın yanına gelerek kürsüyü itmesinin ardından arbede çıktı.

Bu sırada bazı partililer ve delegeler arasında da tartışma yaşandı.

Araya girenlerin ortamı yatıştırmasının ardından kongreye devam edildi.