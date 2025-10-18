BIST 10.209
Bolluk var fiyat düştü! Hamsinin kilosu bakın ne kadar oldu

Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Kentte hamsi 100 ila 125, mezgit ise 150 ila 300 liradan satılıyor.

Son günlerde hava şartlarının da elverişli olması dolayısıyla balıkçılar, limana avladıkları bol miktarda hamsiyle dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit, en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 100 ila 125, mezgit ise 150 ila 300 liradan satılıyor.

Fiyatlar düştü

Balıkçı Oktay Ertürk, gazetecilere, hamside bolluk yaşandığını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Sezon açılışını hamsiyle yaptıklarını belirten Ertürk, "Balık çok çıkar ucuz, az çıkar pahalı olur. Biz zaten 'Vatandaşlara ucuz balık yedireceğiz.' dedik." diye konuştu.

