Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni görevlerinin Sadettin Saran ve yönetimine destek vermek olduğunu söyledi. Koç "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sayın Saran'a vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, sözlerine kendi dönemlerinde destekleri için üyelere teşekkür ederek başladı.

Taraftar olarak üyelerin karşısına çıktığını dile getiren Koç, "Öncelikle seçim sonuçlarının camia için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bence bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar ne kadar yakın olsa da örnek olacak bir seçim yaptık. Ben de Sayın Başkan (Şekip Mosturoğlu) gibi emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü seçimli genel kurulumuz çok iyi yönetildi. Her daim yolumuz diyorum çünkü hepimiz aynı gemideyiz, yolumuz açık şansımız bol olsun." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir dönem başladı"

Yeni görevlerinin başkan ve yönetim kuruluna destek vermek olduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Bizim şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olmak, geleceğin ışığını büyütmektir. Yeni bir dönem başladı. Hepimize düşen görev yeni yönetime alan açmak, geçmiş kazanımları büyütmek. Camia olarak yeni yönetim etrafında kenetlenmeliyiz. Murat Bey (Salar) maddeleri açıkladı, ne kadar önemli olduğunu, rutin maddeler olduğunu ve geçmediği taktirde kulübümüzü ne kadar etkileyebileceğini anlattı. Konser için bile arenamızı kiralayamıyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ısrarla bu maddelerin onaylanması gerektiğini herkesin sorumluluğu olduğunu söyledik. Kim seçilirse seçilsin bu maddelerin kulübün faaliyetlerini kilitleyeceğini ifade ettik ama o günün atmosferinde bu maddeler geçmedi. Onaylanmadığı taktirde ne kadar sıkıntı yaşayacağımızı Murat Bey net şekilde anlattı."

Maddelerin onaylanmamasının, kendilerinin seçimi kazanacağına yönelik bir lobi çalışması olduğunu dile getiren Koç, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Kazanmamız halinde bizim yönetimimizi kilitlemek için yapılan bir lobi çalışmasıydı. Kulüp siyasetimizin Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verebileceğini gördük. 2013'ten beri her genel kurulda onaylanan bu ve bunun gibi maddeler 8. genel kurulda verilmedi. Hem mali bağımsızlık için yapılan çalışmalar, hem nakit akışı riske edildi ve süreç gereksiz yere uzamış oldu. Bu maddelerin geçmemesi için lobi yapmak kongre üyelerinin kafasını karıştırmak Fenerbahçemize saf kötülük yapmak demektir. Şekip bey torba şeklinde geçmesinden bahsetti kulübü yönetmek için zorunlu olduğunu ifade etti. Başka kulüplerde benzer onayların alındığından bahsetti. Murat bey de yetkilerin geniş olduğundan bahsetti. Bu maddelerin geçmemesi Fenerbahçe'nin seçeceği başkan ve yönetim kuruluna güvenmemesi demek oluyor. Murat bey hisse satmak gibi bir niyet olmadığı sözünü verdi. Bizim de hisse satmak gibi bir niyetimiz olmayacaktı."

Kendi dönemlerinde 4,8'lik hisse satılmasına ilişkin de açıklama yapan Koç, "Bizim kasım ayında yapacağımız sermaye artışıyla hatırı sayılır bir para kulübümüze girecekti. İnşallah haftaya tamamlanacak. 4.8 konusunda öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki bunu ben almışım ya da gizli saklı iş yapılmış gibi. City Bank ile yapılmış bir operasyondur altında bir şey aramak bana göre art niyettir. 2024 şubat ayında halka arzımızdan sonra dönem yönetimi 2013 ve 2016 olmak üzere yüzde 17.53 hisse satmıştır. O zaman camiamızda yaprak kımıldamamıştır. Bu kaynak da banka borçları ve futbolcu maaşları için kullanılmış. Ne hikmetse 4.8'i satınca yaygara kopartılmıştır, bunu koparanlar da malumunuzdur. Zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Gelin Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım. Bu maddeler gelecek için çok önemlidir." şeklinde görüş belirtti.

"Biz şampiyon yapamadık diye..."

Kendi dönemlerinde kurdukları mali yönetimin devam etmesi gerektiğini anlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzerimize düşeni yapmalı ve el birliğiyle hareket etmeliyiz. Artık kulübümüzün enerjisini, borç yapılandırmaya değil şampiyonluğa harcayalım ve hepimizin beklediği şampiyonluğu yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın halinde tavrında olmayacağımızı hepinizin önünde belirtiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğinin sorgulanması gerektiğini söylüyorum. Fenerbahçemiz kişisel hesapların değil ortak hayallerin kulübüdür. Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sayın Saran'a vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Şansları bol olsun, Allah yollarını açık etsin. Artık bu siyaseti geriye bırakalım. Yıkıcı, yıpratıcı siyaset bizlere zarar veriyor. Lütfen artık enerjimizi birlik ve beraberliğe, rakiplerle mücadeleye, haksızlıklarla mücadeleye harcayalım."