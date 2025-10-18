BIST 10.209
İrfan Can Kahveci kadro dışı olayı sonrası isyan etti! Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci yakın çevresi ve menajeriyle konuştu. Yıldız oyuncu milli takımla dünya kupasına gitmek istediğini iletti. Ayrıca adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can başkanla görüşmek istediğini iletti.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu. Yıldız oyuncu yakınları ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde karardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun "Ben milli takımla Dünya Kupası'na gideceğim. Uzun süre kadro dışı kalamam, kısa sürede takıma dönmem gerekiyor. Eğer bu durum uzun sürecekse başkanla görüşmek istiyorum, devre arasında takımdan ayrılmayı düşünüyorum. Bu durumu hak etmedim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli formayla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

İrfan Can Kahveci'nin son günlerde Beşiktaş ile anıldığı iddiaları da gündemde yer alıyor. Öte yandan, Samsunspor karşılaşması ve devamında yaşanan gelişmeler nedeniyle İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

