BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı

Bakan Yumaklı duyurdu: Paralar hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, toplam 471 milyon 569 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Üreticinin emeğine sahip çıktıklarını, alın terini berekete dönüştüren desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Bakan Yumaklı, "471 milyon 569 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle:

Büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatına 215 milyon 230 bin lira,
bireysel sulama hibeye 171 milyon 965 bin 402 lira,
kırsal kalkınma yatırımlarına 74 milyon 368 bin 490 lira,
sertifikalı tohum üretime 5 milyon 683 bin 219 lira,
hayvan gen kaynaklarına 3 milyon 212 bin 625 lira,
sertifikalı fidan kullanıma 1 milyon 109 bin 264 lira.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı: Zamanı geldi
Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı: Zamanı geldi
DEM sinir uçlarıyla oynuyor! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
DEM sinir uçlarıyla oynuyor! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var