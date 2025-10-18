BIST 10.209
DEM sinir uçlarıyla oynuyor! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış

Katıldığı programda gündemi değerlendiren Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, DEM Parti'nin sert çıkışlarını eleştirdi. Tayyar, "DEM'li vekillerin içinden canavar çıkıyor" sözleriyle tepki gösterirken, DEM Parti'nin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti...

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan eski AK Partili Şamil Tayyar, “DEM'li vekillerin içinden canavar çıkıyor” dedi. 

Gazeteci Şamil Tayyar, DEM Parti’nin sert açıklamalar yapmalarını eleştirdi. Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan’ın “Kürtler KPSS’de yüksek puanı alıyor, atanamıyor. Sorun etnik sorunu değil. Torpil bulmakla alakalı bir sorun var. Kürt dediğin zaman bu çözüm sürecini dinamitlemektir.” dedi.

TAYYAR: DEM SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR

"Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" kapsamında DEM Parti’nin daha dikkatli olması gerektiğini paylaşan Tayyar, "Çözümün tarafı gibi gözüken arabulucu misyonu üstlenen DEM sinir uçlarıyla oynuyor." ifadelerini kullandı.

