BIST 10.306
DOLAR 41,83
EURO 48,53
ALTIN 5.554,19
HABER /  GÜNCEL

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yükseltti. Buna göre Türkiye’nin 2024’te %3,5, 2025’te ise %3,7 büyümesi bekleniyor. Enflasyon tahmini bu yıl için %34,9, gelecek yıl için %24,7 olurken, işsizlik oranının her iki yılda da %8,3 seviyesinde kalacağı öngörüldü.

Abone ol

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Ekonomi Değişim İçinde, Beklentiler Sönük Kalmaya Devam Ediyor" başlığıyla yayımladı.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesini öngörmüştü.

ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

IMF
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
İsrail’in Eurovision oylamasına ateşkes ayarı
İsrail’in Eurovision oylamasına ateşkes ayarı
İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti 7 Filistinliyi öldürdü Hamas'tan açıklama
İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti 7 Filistinliyi öldürdü Hamas'tan açıklama
Isparta'da kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'la ilgili sıcak gelişme
Isparta'da kayıp ihbarı yapılan Hurşit Yıldırım'la ilgili sıcak gelişme
Bakan Şimşek, Washington’da 60 toplantıya katılacak
Bakan Şimşek, Washington’da 60 toplantıya katılacak
TEB, "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası"nı müşterilerine sundu
TEB, "Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası"nı müşterilerine sundu
TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı
TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
Son yağışlar işe yaramadı! Ölü hacimden içme suyu temini...
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ucuz kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm
Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm